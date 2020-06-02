Evinde rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti

Minareliköy'de dün gece evinde rahatsızlanan 60 yaşındaki Ekrem Alan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
YÜKSEKTEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
Bugün 12.00 sıralarında Girne'de Atatürk Caddesi'nde bulunan inşaat durumundaki binanın çatı katında demir işi yapan Samet Kurt, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yan binanın çatısına düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Samet Kurt Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.