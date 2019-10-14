Evinin çatısını tamir ettiği sırada 3 metre yükseklikten düştü

Lapta’da dün Ömer Tekdaş evinin çatısını tamir ettiği sırada çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre dün saat 09:00 sıralarında Lapta’da, Ömer Tekdaş (E-38), Turgut Reis Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının balkon çatısını tamir ettiği bir sırada çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklik ten düşerek yaralandı.

Tekdaş kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.