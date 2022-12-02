EVKAF Genel Müdürü Benter Engelliler Dayanışma Derneğini kabul etti

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü İbrahim Benter, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Engelliler Dayanışma Derneğinden bir heyet ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nde çalışan engelli personeli kabul etti.

Vakıflar İdaresinden verilen bilgiye göre, İbrahim Benter, kabulde yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara fırsat verildiğinde ve doğru zemin hazırlandığında pek çok şey daha başarabileceğini, medeniyetin eşit haklara sahip olmak ve herkese eşit şartlar sunmak olduğunu söyledi.

EVKAF’ın 2022’de engellilere yönelik 3 milyon TL katkı yaptığını belirten Benter, aynı duyarlılığı ve bütçeyi devlet ve idarecilerin de sağlaması gerektiğini belirtti.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay ise, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Suay, engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil yapabildikleriyle ön plana çıkarma fikrinin oldukça önemli olduğunu belirterek, bu fikri savunmalarından dolayı da Vakıf yöneticilerine teşekkür etti.