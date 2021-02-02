Evkaf'tan sağlık personeline dinlenme odası

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisi’nde bulunan, hemşirelerin dinlenme ve soyunma alanı olarak kullanılan odanın yenilenmesi için sponsor olduğunu açıkladı.

Yetersiz ve küçük olduğu ifade edilen oda genişletilecek, elektrik sistemi ve duvarlar yeniden yapılacak, mutfak dolapları ve kıyafet dolapları yenilenecek. Ayrıca odaya banyo-tuvalet de eklenecek.

Vakıflar İdaresi, yazılı açıklamasında, en önemli amaçlarından biri olan sağlığa katkıyı sürdürmek ve pandemi döneminde fedakâr sağlık ekiplerinin çalışmasını rahatlatmak için projeye 70 bin TL kaynak ayırdıklarını belirtti.

EVKAF’IN GIDA VE TABLET YARDIMLARI DA SÜRÜYOR

Vakıflar İdaresi, ilk kapanma döneminde olduğu gibi ihtiyaçlı kişilere gıda paketi sağlamaya devam ediyor. Ayrıca, okulların açık olması nedeniyle ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için tablet dağıtımı da gerçekleştiriyor.

Kurum, yılın başındaki ilk kapanma döneminde de Sağlık Bakanlığına 5 adet ambulans bağışında bulunmuştu.