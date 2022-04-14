Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Evkaf yönetiminin İngilizlerden tekrar Türklere geçmesinin 66. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, Evkaf’ın kuruluşunun 451’inci ve yönetiminin İngilizlerden tekrar Türklere geçmesinin 66’ncı yıl dönümünde yardımlaşma ruhunu yaşatmaya devam ettiği belirtilerek, “İngilizlerden 15 Nisan 1956’da epey zarar görmüş bir halde geri alınmasına rağmen Evkaf, her gün yaptığı iyiliklerle güçleniyor ve Kıbrıs’ı daha iyi bir yer yapmak için uğraşıyor” denildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Evkaf’ın 15 Nisan 1956’ta adeta yeniden doğduğunu belirterek, “Bu nedenle, kuruluş yılımız olan 1571 ile beraber bu tarihi de çok önemsiyor ve kutluyoruz” dedi.

Evkaf’ın İngiliz idaresinde kaybettiği gücünü, toplum için yaptığı yardımlarla geri kazandığını söyleyen Benter, “İyilik Gönüllüleri” ekibi ile Kıbrıs’ı daha iyi bir yer yapmak için çalışırken çocukların karşılıksız iyilik yapmayı alışkanlık haline getirmesini amaçladıklarını da sözlerine ekledi.