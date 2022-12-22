Evkaf’ın destekleriyle “Birlikte Olalım Farkına Varalım” projesi tamamlanıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu tarafından özel eğitim ve özel gereksinimli bireylerle ilgili farkındalık amacıyla oluşturulan, Güzelyurt İyilik Gönüllüleri’nin destekleriyle devam eden “Birlikte Olalım Farkına Varalım” projesi tamamlanıyor.
Gerçekleştirilen çalışmalar sırasında tüm çocukların birlik ve uyum içerisinde davranış sergilemelerinin farkındalık çalışmasını tamamlayan önemli parçalardan biri olduğu ifade edildi.
Açıklamada, farkındalığın önemini anlatan her türlü çalışmanın yanında olunacağı ifade edildi.