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"Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi” halkın bilgisine sunuldu

"Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi” halkın bilgisine sunuldu
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Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen üç partiden bazı milletvekillerinin birlikte hazırladıkları “Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi”, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi’ne bağlı bazı milletvekillerinin birlikte sunduğu yasa önerisiyle ilgili görüş ve öneriler, yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

Yasa önerisi, evlilik dışı doğan çocuklara yönelik haksızlıkları Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ve Aile Yasası’na uygun şekilde gidermeyi amaçlıyor.

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