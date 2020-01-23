"Evlilik sayısının düşmesine rağmen biz içinde aşk olan fuarları düzenlemeye devam edeceğiz"

Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ile Mobilya Fuarı açılıyor.

Unifex Fuarcılık Organizasyon Limited Direktörü Ümit Erhan, Kıbrıs Genç Tv'de Muazzez Gazihan Katipoğlu'nun programına katılarak “10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı” (Wedding Cyprus 2020) ile “Mobilya Fuarı” hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bugün açılacak ve 26 Ocak’a kadar devam edecek Fuarlar, Lefkoşa Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanında yer alacağını söyledi.

Çok uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs’ta birçok fuarı kendilerinin düzenlediğini aktaran Erhan,ekonomiye katkı sağlayan meslek gurubu olan fuarcılıkta önemli bir yol kat ettiklerini ifade etti. Bu yıl bir ilki gerçekleştirdiklerini Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ile ayni anda Mobilya Fuarını daeklediklerini söyldi.Sadece evli çiftler değil evini yenilemek isteenlerde bu fuara katılabilme şansını yakalayabileceklerini ifade etti.

Senede bin civari evlilik olduğunu söyleyen Ümit Erhan,"10 yıl önce bu fuarı düzlerken evlilik sayısı bin yediyüz civarındaydı şimdi bu sayı bine düştü bu da bizi üzüyor"dedi.

Özellikle Lefke bölgesini örnek gösterekek 4 yıl önce evlenmeden fazla boşanmanın yaşandığınıda dikkat çekti.



Bu tür tanıtımların zor olduğunu ama güzel sonuçlar alındığını aktaran Erhan, birçok işletmenin tanıtımını yaparak, işletmelerin daha iyi noktalara taşınmasına imkân yarattıklarını dile getirdi.

Ülkemizde evlenen çift sayısının azaldığına da dikkat çeken Erhan,bu yıl ki katılımın geçen yıla göre daha iyi olmasını temenni etti.

“Wedding Cyprus 2020”, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 10. kez ziyaretçilere alışveriş yapma imkânı sunacak" dedi. Ayni zamanda Mobilya Fuarı’nda ziyaretçiler arasından yapılacak olan çekilişte 3 Kişi 5000 TL değerinde hediye çeki kazanacağını aktardı.

Erhan, amaçlarının sektörde faaliyet gösteren firmalarla evlenecek çiftlere rehberlik etmek olduğunu söyleyerek bu fuarın içinde aşk var diyerek herkesi davet etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 08:16