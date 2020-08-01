Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Evren mesajında şöyle dedi:

“1 Ağustos Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan önemli bir tarih. Ada’daki Türk varlığını sağlayan Kıbrıs’ın fethinin 449. yılını kutladığımız bugün, aynı zamanda kahraman Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinin temeli olan Türk Mukavemet Teşkilatının 62. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ise 44. kuruluş yıldönümlerini de büyük bir gururla kutluyoruz.

Kıbrıs Türkü için anlamı büyük olan bu tarihin yıl dönümünde bir kez daha kararlılığımızı dile getiriyor, Kıbrıs Türk halkının tek güvencesi olan devletinden, adada var olan eşit ve egemen haklarından, özgürlüğünden ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamından asla vazgeçmeyeceğiz.

Geçmişten bugüne ülkemiz topraklarında, özgürlüğümüz ve güvenliğimiz için mücadele ederken hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi ise şükranla selamlıyorum. Kıbrıs Türk halkının ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ kutlu olsun.”