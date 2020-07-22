Evren: "2020 yılı, 2021 yılının hazırık yılı olacaktır”

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, turist rehberlerine yönelik olarak “Korona ile baş etme ve korunma” semineri gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen seminer, Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Güley Bilgi Batay tarafından gerçekleştirildi.

102 turist rehberinin katılımıyla gerçekleştirilen seminere, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren de katılarak açılış konuşması gerçekleştirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren seminerin açılış konuşmasında, hükümet olarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kapsamına alınan yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok tedbirlerin alındığını, bu tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının da ilan edildiğini hatırlattı.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, insan sağlığını ön planda tutarak alınan tedbirler, hem sosyal hayatı hem de ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirtti. KKTC Ekonomisinin lokomotifi turizm sektörünün en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiğine de işaret eden Bakan Evren, turizm sektörünün olumsuz yönde etkilenmesi ile birlikte, birçok sektörün ekonomik sıkıntıya girdiğini, bunun da ülke ekonomisinde daralma yaşandığını belirtti.

“Dünya ülkeleri ile birlikte, 1 Temmuz tarihinden itibaren kademeli ve tedbirli olarak açılım kararı almış ve hava ulaşımını kademeli olarak başlattık. Ülke ekonomisinin yavaş yavaş hareketlenmesi hedefiyle 2 uçakla başlatmış olduğumuz uçak seferleri bugün günde 10 uçak seferine seviyesine ulaşmış durumdadır” diyen Bakan Evren, amaçlarının turizm ile birlikte ekonomik çarkların yavaş yavaş hareketlendirilmesini, tedbirli ve kontrollü bir şekilde sağlamak olduğunu belirtti.

Turizm sektörünün katalizörü konumunda bulunan turist rehberlerinin, ülkenin tanıtımı, ülkeye gelen turistlerin menuniyeti ve gelen turistlerin yeniden ülkeyi ziyaret etmesini sağlaması açısından önemli olduğunun altını çizen Bakan Evren, göreve geldiği ilk günden beridir, sektör temsilcileriyle biraraya gelerek sorunlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği ile de yaptıkları ilk toplantıda turist rehberlerine yönelik eğitim çalışmalarının ileriye götürülmesi talebinin olduğunu hatırlattı.

Turist rehberlerine yönelik olarak başlatılacak eğitim seminerlerine ise önemi dolayısıyla sağlık konusunda başlatılması kararı da aldıklarını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, her türlü eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde Bakanlık olarak katkı koymaya hazır olduklarını da dile getirerek, “2020 yılı, 2021 yılına hazırlık yılı olarak kabul ediyoruz. Çalışmalarımız, turizm sektöründe yaşanan eksiklerin giderilmesi yönünde yoğunlaştıracağız” dedi.

“Güney’den gelecek olan turist kafilesine, KKTC kokartlı rehberler hizmet verecek”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, turist rehberler yönelik olarak gerçekleştirilen sağlık seminerinin açılış konuşmasında, özellikle kara sınır kapılarından KKTC’ye gelen turist kafilelerinde yaşanan rehber sorunu hakkında da açıklamalr yaptı.

Bakan Evren, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden KKTC’ye giriş yapan turist kafilelerine, Güney’den gelen turist rehberlerinin, KKTC’de de 1’nci rehber olarak hizmet verdiği ve bazı ücret farkları da talep edildiği yönünde bilgiler olduğuna dikkati çekerek, “Yasalarımıza aykırı bir uygulamadır. KKTC’ye Güney Kıbrıs Rum kesimi’nden gelecek olan turist kafilelerine, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı kokartı taşıyan turist rehberlerinin 1’nci rehber, Günety’den gelen turist rehberleri de 2’nci rehber olarak hizmet verecektir. İlk aşamada bu kararımızı acentelerimize bildirerek, bu uygulamayı Güney’deki acentelere bildirmelerini istedik. Bundan böyle, KKTC sınırları içerisindeki turist kafilelerine, Turizm ve Çevre Bakanlığı Rehber kokartı taşıyan turist rehberlerinin 1’nci rehber olarak görev yapacaklardır” dedi.