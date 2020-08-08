urizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının mücadele ruhunu aydınlattığı önemli bir tarih olduğunu vurguladı.

Turizm ve Çevre Bakanı kutlu Evren, 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Evren mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şanlı Erenköy direnişi bir destandır. Bir avuç Kıbrıs Türk gencinin, vatan savunması için canlarını feda ederek Erenköy’de yakmış oldukları direniş meşalesinin, bütün Kıbrıs Türkü’nün mücadele ruhunu aydınlattığı önemli bir tarihtir.

8 Ağustos şanlı Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yılında, Kıbrıs Türk varlığının devamı için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ederken, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim.”