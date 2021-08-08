Evren: “Erenköy, KKTC’nin manevi temellerinin atıldığı yerdir”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Erenköy Direnişi’nin 57. Yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Evren mesajında şunları kaydetti:

“Türk Ulusunun Çanakkale’de yazdığı destanın adeta Kıbrıs’taki iz düşümü, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık ve özgürlük uğruna tarih boyunca verdiği varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olan Şanlı Erenköy Direniş’inin 57. yıl dönümünde, tüm dünya Ada’da iki eşit ve egemen halk olduğu, Kıbrıs Türkü’nün canıyla ve büyük fedakarlıklarla kurduğu devletinden asla vaz geçmeyeceğini bilmelidir.

Kıbrıs Türkü, 57 yıl önce eğitimlerini yarıda bırakarak fedakârca vatan savunmasına koşan yükseköğrenim gençliği, bir avuç köylüsü, İngiltere’den gelen kardeşleri ve az sayıda mücahidi ile Yunan ordusunun sayıca üstün silahlı güçlerine karşı, yüreklerinde yanan hürriyet ateşi ile Erenköy’de tarih sahnesinde emsaline az rastlanan bir destan yazmıştır.



5 Ağustos 1964 tarihinde Erenköy’e ağır silahlar, zırhlı araçlar, hücumbotlar ve toplarla donatılmış sayıca üstün Yunan Silahlı kuvvetlerinin başlattığı taarruza karşı, Kıbrıs Türkü’nün kahraman ve cesur yürekleri tek vücut, tek yürek olmuş çok zor koşullarda, imkânsız denen bir bölgede, gelecek nesillerin özgür yaşaması için canlarını ortaya koymuş, direnmiş ve tarih sayfalarına şanlı direnişimizi kanlarıyla not etmişlerdir.Erenköy’ün kahramanlarının 8 Ağustos 1964 günü, son mermisine kadar vatan savunmasına devam edeceğini Anavatan Türkiye’ye bildirmesi, Kıbrıs Türkü’nün cesaret ve kararlılığının en önemli göstergesidir. O gün, Direnişin kahramanlarının yürekleri gibi Erenköy’de deniz köpürmüş, Anadolu’dan kalkan Türk Jetleri turnalar gibi süzülerek Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında yalnız olmadığını tüm dünyaya fiili olarak da göstermiştir.Haklı davamızda bir dönüm noktası olan Erenköy Direnişi, tarih boyunca kimliğine, özgürlüğüne sahip çıkan Kıbrıs Türkü’nün kararlı duruşunun, Anavatan Türkiye ile olan güçlü tarihi bağının, bu topraklarda var olduğumuzun ve var olmaya devam edeceğimizin haykırışıdır. O gün, Kıbrıs Türkü’nün Erenköy’de gösterdiği direniş ve yazdığı destan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin manevi temelleri atılmıştır.Bu duygu ve düşüncelerimle, var oluş mücadelemizin kahramanları Erenköy Şehitlerimiz başta olmak üzere, bizler için ebediyen bu semalarda uçmaya devam edecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar, fedakâr Gazilerimize sağlık ve esenlikler diler, Şanlı Erenköy Direnişimizin 57. Yıl dönümünü saygıyla selamlarım.”