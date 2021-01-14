Evren, Muhtarlar Derneği heyeti ile görüştü

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz, Asbaşkan Musa Suiçmez ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti bugün kabul ederek, muhtarların genel sorunlarını dinleyerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Evren, Muhtarlar Derneği’nin ziyaretinden mutluluk duyduğunu, muhtarların görevleri ve sorumluluk alanları itibariyle demokrasinin en önemli yapı taşları olduğunun altını çizdi. Evren, “Muhtarlarımız vatandaşla en sıcak ilişkiyi kuran, sorunların tespiti ve yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasında önemli bir konuma sahiptirler” dedi.

Evren, her zaman muhtarlarla istişare ve iş birliği içerisinde çalışmaya özen gösterdiğini, bundan sonra da aynı şekilde gerek bakanlığın çalışmaları gerekse de her türlü sorunlarında muhtarları yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kutlu Evren, Muhtarlar Derneği’nin ziyareti ve destekleri için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’le muhtarların genel sorunları ve çeşitli konularda istişarelerde de bulundukları ifade etti.