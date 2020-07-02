Evren: “Ulaşım, turizmden ayrı düşünülemez”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Menteş Aytaç başkanlığındaki, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği yetkililerini kabul ederek, bir süre görüştü.

Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen kabulde, toplu taşımacılığın sorunları da görüşüldü.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç, yaşanan birçok olumsuzluklar nedeniyle, yeni bir oluşuma gitme kararı aldıklarını belirtti. Yeni birlik oluşturarak, yeni bir heyecan ve motivasyon yaratacaklarına inandıklarını belirten birlik başkanı Aytaç, ziyaret ile birliğin faaliyetleri ve sorunları hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren de, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği yetkililerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Ulaşım, turizm sektöründen ayrı düşünülemez önemli sektörlerimizdendir. Covid-19 pandemi sürecinde, dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok sektör ekonomik olarak sıkıntılar yaşamaktadır. Hiç kuşku yok ki bu sektörlerin en başında turizm sektörü gelmektedir” diyen Bakan Evren, “Turizm sektörü için önemli bir hizmet sektörü olarak kabul ettiğimiz ve turizmden ayrı düşünülemeyecek bir sektör olan taşımacılık da, bu dönemde en fazla etkilenen sektörler arasında yer almıştır” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Pandemi dolayısıyla ülkede yaşanan ekonomik daralmanın ve buna bağlı olarak sektörlerin bu süreç içerisinde olumsuz yönde etkilenmesinin üstesinden gelebilmek için, hükümet olarak bazı ekonomik tedbirler aldığını ve sektörler ile yapılacak istişareler ile de alınan tedbirlere ek tedbirler almaya da devam edeceklerini belirtti.