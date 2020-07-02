Eylem, Başbakanlık önünde tamamlandı

Esnaf, zanaatkarlar ve sektör temsilcilerinin oluşturduğu Birleşik Eylem Komitesi, Girne’den başlattıkları yürüyüşü saat 17.30 sıralarında Başbakanlık önünde tamamladı.

Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde pankartlar açarak siyah bayraklar astı; ardından Başbakan Tatar’la yarım saatlik görüşme yaptı.

Birleşik Eylem Komitesi “Hükümet yüzünü bize dön” sloganıyla başlattığı eylemler kapsamında bugün sabah Girne’den Lefkoşa’ya yürüdü.

Yürüyüşlerini bugün saat 17.30’da Başbakanlık önünde tamamlayan Birleşik Eylem Komitesi, burada pankartlar açarak, çadır kurdu ve siyah bayraklar astı.

Eylemciler, düdük çalıp alkış tutarak, Cem Karaca’nın tamirci çırağı şarkısını çaldı.

Bu arada KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, KTEZO Genel Koordinatörü ve beraberindeki sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet Başbakanlık’a davet edildi.

Heyetin Başbakan Ersin Tatar ve bürokratlarıyla yaptığı görüşme yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalar yapıldı.