EYLEM DEVAM EDİYOR

Bu arada eylemciler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bulunduğu caddenin başında beklemeye devam ediyor.

Hafta sonu ara verdiği eyleme bugün yeniden başlayan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden bir grup eylemci bu sabah Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yürüyüş düzenledi.

Alınan güvenlik tedbirlerinden dolayı bakanlık önüne gelemeyen eylemciler, sokak başında beklerken, Naimoğulları ve bir grup birlik üyesi bakan ile bir görüşme yaptı.

Öte yandan eyleme destek veren çiftçilerin, ağır tarım iş araçlarıyla Lefkoşa’ya girme girişimleri, şehir içi trafik akışını engellememesi gerekçesiyle polis tarafından engellendi