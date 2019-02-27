Eylem, Ercan'a taşındı

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Ercan Havalimanı çemberinde eylem yapıyor.

Traktörlerle Ercan çemberini trafiğe kapatan eylemciler, bugün eylemin burada sürdürülmeye devam etmesi halinde eylemin yarın da büyüyerek burada devam edeceğini ve araçların Balıkesir'e kadar uzanabileceğini söyledi.

Polis, Ercan'a giriş çıkışları kontrollü olarak veriyor.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, burada basına yaptığı açıklamada, polisin üreticiye yönelik uygulaması ve eylemin Lefkoşa'da yapılmasının engellemeye çalışılmasını eleştirerek, eylemin burada bırakılması durumunda yarın daha da kalabalık geleceklerini ve eylemi büyüteceklerini söyledi.

Naimoğulları, hükümete "üretimi, üreticiyi sevin ki kalkınalım" diye seslendi.

Hükümetin ülkesini insanını sevmesi gerektiğini ifade eden Naimoğulları, "Dik durun ama köylüye üretime diklenmeyin" ifadesini kullandı.

Naimoğulları, hükümeti üreticinin vicdanına bıraktığını belirterek, "bu vicdan içinde kahrınızdan öleceksiniz" diye konuştu.

Eyleme, Kıbrıs Türk Narenciye üreticileri Birliği ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği de destek verdi.

Eylemciler çemberde oturma eylemi de yapıyor.