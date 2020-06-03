Eylem uyarısı geldi

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) cuma gününe kadar taşımacılık sektörüyle ilgili gerekli kararların almaması halinde pazartesi günü Başbakanlık önünde araçlı ve süresiz eyleme gideceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece tarafından yapılan açıklamada, pandemi sürecinde toplu taşımacılığın ciddi ekonomik zarara uğradığını kaydetti ve sektörün geleceğinin tehdit altında olduğunu belirtti.

“Bu güne kadar sektör olarak devletten istemiş olduğumuz ekonomik önlemler ve düzenlemeler çerçevesinde Başbakan dahil tüm ilgili bakanlarla görüşmeler yapılmıştır” diyen Gece, son dönemlerde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan da sıkıntıların çözülmesi yönünde bir takım çalışmalar yapılacağı ve sektöre bir takım destekler verileceği sözü aldıklarını söyledi.

Gece açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Fakat sektörün çalışamayacak pozisyonda olan büyük kesimi için hükümetin gerekli açılım ve destekleri ortaya koymadan ve sektörde ön gördüğümüz katkı ve düzenlemeler netleşmeden toplu taşımacılığı açılıma götürme istemi kabul edilebilir değildir. Bu konuda yapılan açıklamayı da talihsizlik olarak kabul ediyoruz.

Başbakan ve hükümetin bu konuda sessiz kalarak, ülkedeki toplu taşımacılığın bir çıkmaza sürüklenmesine duyarsız ve sessiz kalmayacağımızı, bu şartlarda toplu taşımacılığı faaliyete geçirmeyeceğimizi kamuoyuna duyurur. Sayın Başbakan ile hükümetin 5 Haziran Cuma gününe kadar sektör için gerekli kararları almaması halinde 8 Haziran Pazartesi günü Başbakanlık önünde araçlı ve süresiz eyleme gidileceğini duyururuz”