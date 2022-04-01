Eyleme katılım yüksek oldu

Birçok sendikanın zamlara karşı düzenlediği Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır eylemi Başbakanlık önünde yapıldı.

Sendikaların genel grev uyguladığı bugün binlerce çalışan eylem yaptı. Birçok kamu iş yerinde, belediyelerde ve hastanelerde grev ve eylem nedeniyle hizmetler aksadı.

Başbakanlık binası önünde polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Grev ve mitinge KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar, DEV-İŞ’e bağlı sendikalar, HAKSEN, Güç-Sen, Koop-Sen, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, Basın-Sen, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Mec-Sen katıldı.

Sendikaların organizasyonuna bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de destek verdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, BKP, KSP ve YKP başkan ve yetkilileri de eyleme katıldı.

Sendika binaları önünde toplanan binlerce eylemci, pankartlarıyla ve sloganlarla farklı kollardan Başbakanlık önüne yürüdü.

Emek, ekmek ve var oluş kavgası verildiği vurgulanan eylemde müzik eşliğinde, alkışlarla miting alanına giren sendikalar, anons edilerek selamlandı.

"Hükümet istifa", "Direne direne kazanacağız" " Birlik mücadele dayanışma" sloganları atılan mitingde ilk konuşmayı yapan Sendikal Platform adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan, kalabalığı selamladı.

Meydanların böyle kalabalık ve coşku görmediğini vurgulayan Bengihan, bu kalabalığa tahammülü olmayanların jammerlerle internet ve telefonu engellediğini savundu.

"Hiçbir korkuya benzemez halkını satanların korkusu. Akın var güneşe akın, güneşi zaptedeceğiz" diyen Bengihan, "zamları protesto etmek için, çocuklara daha güzel yarınlar bırakmak, adalet için" meydanlarda olduklarını söyledi.

"Sucuoğlu hükümeti uyguladığı zamlarla, partizan kararlarla halkı yoksulluğa ülkeyi karanlığa sürükledi" diyen Bengihan, "İktidar bizim işimiz dediler, memleketi yok ettiler" şeklinde konuştu. "Geleceğe yürüyoruz" diyenlerin halkı mum ışığında battaniye ile oturmaya mahkûm ettiğini belirten Güven Bengihan, halkın alım gücünün azaldığını da kaydetti.



Sendikaların Başbakan'a halkın alım gücünün korunması için önerilerde bulunduğunu belirtttiğini, Başbakan'ın ise Ukrayna'daki savaşı bahane göstererek "ben bir şey yapamam" dediğini iddia eden Bengihan, istifa çağrısı yaptı.

Bengihan, "İnsafsızca yapılan zamlara, toplumsal Yok oluşa, biranın sütten daha ucuz olduğuna inanan zihniyete, memleket yangın yerine dönmüşken Bursa'ya giden zihniyete isyanımız var" dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, anayasanın delinmesine de isyanları olduğunu söyledi.

"Gidecek başka bir yurdumuz yok" diyen Bengihan, Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda sonsuza dek yaşayacağını vurguladı.

Daha sonra konuşan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, masada kesilen her ekmek, ceplerinde eriyen her kuruş için, emekçilerin önünü açan eyleme katılanlara teşekkür ederek mitingin adının rastgele konmadığını vurguladı.

Yok olmayı ve yoksullaşmayı reddettiklerini kaydeden Serdaroğlu, ülke ekonomisi durmasın diye zor günlerde ölümüne çalıştıklarını söyledi.

Serdaroğlu, mitingin pandemi döneminde çalışanlar, örgütsüz güvencesiz, asgari ücretin altında çalışanlar, ümidini yitirmiş gençler, ezilenler, hiçe sayılanlar için yapıldığını belirtti.

Bu mitingin emeği hiçe sayanlara karşı bir haykırış ve direniş olarak niteleyen Serdaroğlu, gayelerinin emeklerinin karşılığını almak ve insanca yaşamak olduğunu vurguladı.

Serdaroğlu, sendikasız çalışmanın yasaklanmasını istedi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ise mitingdeki konuşmasında, yağmur yağsa da kar yağsa da taş yağsa da meydanlarda olacaklarını söyledi.

"İnternet ve telefonlar kesilse de sesimizi kesemezsiniz" diyen Bıçaklı, elektrik ve akaryakıt olmayan ülkede Mercedeslerle gezmelerin de sürdüğünü belirtti.

Polisiye önlemleri eleştiren Bıçaklı, 15 gün önce öneri sunduklarını ancak bir bakanın çıkıp "sendikalar öneri sunmuyor" demesini eleştirdi.

Bıçaklı, "hayat pahalılığı" ödeneğinin kaldırılamayacağını söyledi.

Elektriğe 2019'da imzalanan protokole rağmen yatırım yapılmamasını eleştiren Arslan Bıçaklı, yönetimeyen kurumların önce batırılıp sonra satıldığını kaydetti ve KTHY, Salamis , ETİ'yi örnek gösterdi. Bıçaklı, şimdi de belediyelerin hedef alındığı belirterek, belediye sayısı çoktur denmesine "50 tane milletvekili, 10 tane bakan da çok, 2 bakan yeter" dedi.

Mitingin bir ihtar olduğunu belirten Bıçaklı, düzeltilmemesi halinde yine burada olacaklarını söyledi.

Miting Grup Baria'nın konseriyle tamamlandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, 15:19