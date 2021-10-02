Eylül ayı ödeme rakamları açıklandı

Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda 1 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında toplam 839 milyon 839 bin 297 TL 87 kuruş ödeme yapıldığını bildirdi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiği belirtildi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiği bilgisini verdi.

Açıklamada, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, eylül ayında maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamının 498 milyon 703 bin 310 TL 17 kuruş, piyasaya yapılan cari ödemelerin toplamının 341 milyon 113 bin 363, 32 TL olduğu kaydedildi.