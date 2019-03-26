Eziç’ten kamuoyuna duyuru... "Pişirilen ette canlı larva kalması mümkün değil"

Eziç Restaurant’tan aldığı hamburgerden larva çıktığı iddiasında bulunan müşteriye Eziç’ten yanıt geldi. Eziç, 100 derecede pişirilen ette canlı larva kalmasının mümkün olmadığını belirtti ve belediye denetiminde hiçbir bulguya rastlanmadığını kaydetti.

İşte o açıklama;

Kamuoyuna ve Tüm Müşterilerimize Bilgilendirme

Orhun Saraçoğlu isimli müşterimiz, 18 Mart Pazartesi Saat 17:19 da Premier şubemizi arayarak ev adresine bir porsiyon ev yapımı hamburger, bir adet bulgur köftesi ve bir porsiyon cheesecake siparişi vermiştir.

Sipariş edilen hamburger, o anda buzdolabından çıkarılıp mangalda pişirilmiş ve standart bir şekilde paketlenerek, hazırlanan diğer siparişleri ile birlikte 17:46’da müşterinin evine teslim edilmiştir.

Sipariş teslim edildikten takriben 5 saat 48 dakika sonra Orhun Saraçoğlu, Whatsapp’dan gönderdiği mesaj ve fotoğraflarda çocuğunun ateşinin çıktığını ve etin üzerinde canlı larvalar gördüğünü beyan etmektedir.

Müşteri tarafından yapılan beyanlara göre, hamburgerin yarısı çocuğu tarafından yenilmiştir. Hamburgerin diğer yarısının yaklaşık 6 saat boyunca ne şekilde ve nerede muhafaza edildiği; masada mı bırakıldığı; yoksa çöpe mi atıldığı bu beyanlardan anlaşılmamaktadır.

100 dereceden yukarı bir sıcaklıkta pişirilen bir ette canlı larva kalması mümkün değildir. Yukarıda belirtilen süreç, fotoğrafta görülenlerin larva olması halinde, bunun sonradan ve/veya sipariş teslim edildikten sonra bulunduğu ortamda etin üzerine geçtiğini açıklıkla ortaya koymaktadır.

Önemle belirtiriz ki, restaurantımızda aynı gün içerisinde ayni kıymadan yapılmış 26 adet hamburger satılmış ve hiçbir müşteriden hiçbir şikayet alınmamıştır. Söz konusu et ve kıymanın taze ve sağlıklı olduğunu; etin muhafaza edildiği buzdolabının ve ortamın ise hijyen kurallarına tamamen uygun olduğunu ayrıca vurgularız.

Olayın hemen ertesi sabahı, Girne Belediyesi, restaurantımıza ve üretim yerimize gelerek denetim yapmıştır. Yapılan sıkı denetimde, şikayetçinin iddialarını destekler mahiyette hiçbir bulguya rastlanmamıştır.

Yukarıda ifade edilenler ile ilgili tüm yazışma, görüntü kayıtları ve raporlar mevcuttur.

Eziç Restaurant olarak yıllardır müşterilerimize büyük bir hassasiyetle kaliteli, lezzetli ve hijyenik yemekler sunarak oluşturduğumuz ismimizin, haksız bir ithamla karalanmaya çalışılması bizleri derinden üzmüştür. Söz konusu olayla ilgili olarak, yukarıda belirtmiş olduğumuz ve hepsi somut delillerle desteklenmiş bulunan gerçeklerin dışındaki iddialara itibar edilmemesini rica ederiz. Ayrıca sebebi ne olursa olsun hastalanan küçüğün, iyileşerek ertesi gün başka bir restoranda yemeğe gitmesi , bir sonraki gün ise okuluna başlamasının her şeyden önemli olduğunu ve bizleri mutlu ettiğini de değerli kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla