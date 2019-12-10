EZKOOP uluslararası türkiye kooperatifler fuarı’na katıldı

Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) ve Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi (Büyükkonuk Zeytin Koop), Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın daveti ile Uluslararası Türkiye Kooperatifler Fuarı’na katıldı.

Kooperatifler, 3 gün boyunca başta zeytinyağı olmak üzere, çakıstes, siyah zeytin, harup pekmezi ve hellim tadımı ve tanıtımı yaptırdı.

EZKOOP’dan yapılan açıklamaya göre, 5-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Türkiye Kooperatifler Fuarı’na EZKOOP Başkanı Hürrem Tulga ve Büyükkonuk Zeytin Koop Başkanı Mustafa Haset katıldı.

Balkan ülkelerinden, Rusya’dan ve Türkiye’nin pek çok il ve ilçesinden üretim ve pazarlama kooperatiflerinin katıldığı fuarda, ürün tanıtımının yanında gelecekte yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu ve deneyimler paylaşıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan EZKOOP Başkanı Tulga, Kıbrıs’ın üretici yüzünün ve kaliteli üretim yapabilecek kapasiteye sahip olduğunun bu fuarda bir kez daha görüldüğünü aktardı.

Ülke imajının düzeltilmesi için sorumluluk alınması ve çalışılması gerektiğini vurgulayan Tulga, TC Ticaret Bakanlığı’na böyle bir etkinliğe davet edip katılma fırsatı verdikleri için teşekkür ederek her alanda daha çok katılımın ve tanıtımın olması gerektiğini ifade etti.