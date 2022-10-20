Fahiş fiyatlar için önlem çağrısı

Tüketiciler Derneği, iktidar ve muhalefete iş birliği çağrısında bulunarak, fahiş fiyatlar için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık, yaptığı yazılı açıklamada, fahiş fiyatların ve tüketici şikayetlerinin, piyasa denetimsizliğinden kaynaklandığını kaydederek, Ekonomi Bakanlığı’na denetimleri başlatması çağrısında bulundu.

Işık, hükümetlerin her ne kadar da piyasaya müdahale yetkileri sınırlı olsa da, “yüksek enflasyon ortamında Mal ve Hizmetler Yasası kapsamında toptancı, perakendeci kâr payının yüzde 10 oranı ile sınırlandırılması” gerektiğini belirtti.

Fiyatların yanında, piyasadaki, sağlığı tehdit eden, gıda güvenliği, ürün güvenliği olmayan, süresi geçmiş, etiketleri değiştirilmiş, gramajları eksik, etiketsiz ve kalitesiz ürünlere de değinen Işık, tüketiciler mağdur eden iş yeri ve marketleri “Kara Liste” kapsamında teşhir edip, boykot uygulayacaklarını kaydetti.