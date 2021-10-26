Faiz Sucuoğlu'ndan Saner'in açıklamalarına yanıt

UBP Genel Başkan adaylığından çekildiğini açıklayan ve açıklamasında video skandalı ile ilgili Genel başkan Adayı Faiz Sucuoğlu'na eleştirilerde bulunan Ersan Saner'e Faiz Sucuoğlu'ndan yanıt geldi.

Yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: