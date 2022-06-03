Falyalı cinayeti sanıkları mahkemeye çıkarıldı

Suikast sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili Ömer Tunç, Musa Çiçek ve Veysel Sare mahkemeye çıkarıldı.

Başsavcılık adına davada hazır olan Savcı Ali Hidayet, Türkiye Cumhuriyetinden de bir çok emarenin ellerinde olduğunu belirterek duruşma günü talep etti.

Yargıç Seran Bensen davayı itham ve duruşma yapılmak üzere 10 Haziran tarihine erteledi.

Öte yandan Türkiye'de tutuklu bulunan 'Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez halen daha ifade vermedi ve mahkemeye de çıkarılmadı.