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Fatma Kaşıkçı toprağa verildi

Fatma Kaşıkçı toprağa verildi
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Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun birinci kilometresinde, 18 Ekim Pazar akşamı meydana gelen trafik çarpışmasında hayatını kaybeden Fatma Kaşıkçı İngiltere’de toprağa verildi.

16 Ekim’de gittiği KKTC’de Koronavirüs önlemleri kapsamında bir otelde karantinaya alınan Kaşıkçı, izinsiz olarak kaldığı otelden bir gençle ayrılmıştı. Kaşıkçı yönetimindeki NS 140 plakalı araç, Gazimağusa istikametine doğru gittiği sırada yoldan çıkıp beton elektrik trafosuna çarpmıştı. Kaşıkçı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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