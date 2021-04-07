Fazıl Plümer sokaktaki yolda iyileştirme çalışmaları başladı

Karayolları Dairesi ekipleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın talimatıyla harekete geçerek soför okulları tarafından sürüş ehliyeti sınavları için kullanılan M. Fazıl Plümer Sokak’taki yolda iyileştirme çalışmalarına başladı. Şoför okulları tarafından yoğun bir şekilde kullanılan yola kırık asfalt dökülerek düzeltme yapılacak.
Canaltay, pratik, kısa zamanda çözülebilecek, büyük kaynak istemeyen çok sayıda iş olduğunu belirterek, “Bazı sorunlar neden bekliyor anlamadım. İyi organize olarak, hızla pratik çözümler üreteceğiz. Büyük projelerin de tamamlanması adına bürokratik engeller başta olmak üzere sorunların tamamını çözeceğiz. Bu enerji ve motivasyonla yolumuza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.