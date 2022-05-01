Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Büyükkonuk-Kaplıca Anayolu üzerinde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada yaşamını yitiren Zühre Arkan'ın ardından, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Meryem Gözütok da, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan, Bayram Gözütok ve Sıla Gözütok bel kırığı teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Nöroloji servisinde, kazada hafif yaralanan Semih Gözütok ise tedbir amaçlı acil serviste müşahede altına tutuluyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza nasıl olmuştu?

Büyükkonuk-Kaplıca yolunda dün akşam saat 21:00 sıralarında, Zühre Arkan yönetimindeki MV 163 plakalı aracı ile, Kaplıca istikametinden Büyükkonuk istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesiyle, o anda karşı istikametten gelen Bayram Gözütok yönetimindeki PF 989 plakalı araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu MV 163 araç sürücüsü Zühre Arkan olay yerinde yaşamını yitirmiş, 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.