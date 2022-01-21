"Federal çözümün yolunu aşacak bir idarenin çıkması mümkün değil"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), mevcut koşullarda yapılacak seçimde, federal çözümün yolunu aşacak bir idarenin çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.

İzzet İzcan, Parti Basın Bürosuna yaptığı açıklamada, 23 Ocak seçimlerinde sandıktan “düzenin” devamı çıkacağını, farklı bir sonuç beklemenin mümkün olmadığını belirtti ve “Adamızın kuzeyinde bu koşullarda yapılacak seçimler ile bizleri federal çözüme götürecek bir iradenin sandıktan çıkması mümkün değildir” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Bizler, seçimleri boykot ederek, federal çözüm sürecinin yeniden başlatılmasına katkı koyabiliriz” dedi.

Kıbrıs’ın taksim tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu savunan İzzet İzcan, kurtuluşun federal birleşik Kıbrıs’ta olduğunu belirterek, halkı seçimleri boykot etmeye çağırdı.