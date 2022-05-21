“Federasyonu sonuna kadar savunmaya devam etmeliyiz ama B planımız da olmalı”

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs sorununun çözümünde “federasyonu sonuna kadar savunmaya devam etmeleri” gerektiğini, ancak federasyonun hayat bulmadığı bir durumda da “B planının” ne olacağına da karar vermeleri gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu, “Kıbrıs sorunu çözülene kadar yaşamaya devam etmeleri gerektiğini ama bu şekilde de artık yaşayamadıklarını” ifade ederek, “Tanınsın tanınmasın Kıbrıs’ın kuzeyinde akıp giden bir hayat var. B planı ultrazenginlerden alınacak servet vergisiyle kamusal yatırım yapmaktır” dedi.

Partidan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Feray Yalçuk’un hazırlayıp sunduğu “Emeğin Gündemi” programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Özkızan, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu, “müdahaleler” olduğunu ancak bunların suni gündem olduğuna, çünkü esas sorunun ülkedeki pahalılık olduğuna işaret etti.

Muhalefete yönelik de eleştirilerde bulunan Özkızan, “Halkın bu koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığı bu sisteme muhalifiz” dedi.

Ülkede hükümet boşluğundan çok muhalefet boşluğu olduğunu belirten Özkızan, UBP’nin bu yüzden gittikçe güçlendiğini söyledi.

Özkızan, eğitim, sağlık, barınma, enerji, toplu taşıma, turizm, sanayi ve ticaret gibi sektörlerde kamusallaşmaya gidilmesi gerektiğini anlattı.

Kıbrıs’ta bir çözüm, barış ve federasyon için Kıbrıslı çözüm güçlerine çok ciddi bir görev düştüğünü ifade eden Özkızan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan sonra federasyonu savunan bir adayın seçilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ancak yine de bir “B planının” olması gerektiğine değindi.

Özkızan, “Federasyonu sonuna kadar savunmaya devam etmeliyiz ama federasyonun hayat bulmadığı bir durumda da B planımızın ne olacağına karar vermeliyiz. Kıbrıs sorunu çözülene kadar bizim yaşamaya devam etmemiz gerekiyor ve bu şekilde artık yaşayamıyoruz, tanınsın tanınmasın Kıbrıs’ın kuzeyinde akıp giden bir hayat var. B planı ultrazenginlerden alınacak servet vergisiyle kamusal yatırım yapmaktır. O kaynakla kamu okullarımızı onaracağız, yenilerini inşa edeceğiz, devlet hastaneleri inşa edeceğiz, kamusal toplu taşıma ağları kuracağız yani giderlerimiz azaltacak hayatımızı kolaylaştıracak yatırımlar yapacağız.” ifadelerini kullandı.