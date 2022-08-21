Fellahoğlu: “Belediye Başkanlığı dönemim unutturulmaya, yok sayılmaya çalışılıyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi eski Başkanlarından Kadri Fellahoğlu, 7 Nisan 2013 - 29 Haziran 2014 tarihleri arasında LTB Başkanlığı yaptığı dönemin birileri tarafından unutturulmaya, yok sayılmaya çalışıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fellahoğlu, “Emeğe saygı Lütfen. “ dedi ve şunları kaydetti:

“Batmış, bitmiş, tükenmiş LTB 'yi o dönemdeki tüm meclis üyelerimizin ve tüm çalışanlarımızın emekleri ile

ileriye taşıdık.

Biz LTB 'yi devraldığımızda:

1.LTB 'nin devlet katkısı sıfırdı ,tüm katkı bankalardaki borçlara gidiyordu.

2 .Çalışanlarımızın 4 maaş geriye dönük ve avans olarak kullanılan 13.maaş alacağı vardı

Görev süremiz boyunca tüm geriye dönük maaşlar la birlikte güncel maaşlar ödendi.

3.LTB çek yasağında idi ve 14 şubat 2014 de bu yasaktan Belediyemizi kurtardık.

4.Tahsilat hiç yapılamıyordu.

5.Çalışanlarımız eylemlerden, ateşlerden, yorulmuştu,

Moralsiz di.

6.Bankalara olan yüksek faizli borçlar düşük faizlerle yeniden yapılandırıldı.

7.Şehrimize hizmetler yeniden verilmeye başlandı.

8.Suriçinin önünü açıp canlanmasına katkı koyan Asmaaltı yayalaştırılması yapıldı.

9 .Bir ay boyunca süren Tiyatro festivalini yeniden gerçekleştirdik .

10.Yaşlılarımıza hizmet veremeyecek duruma getirilen birim çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile yeniden hizmet vermeye başladı.”