Feminenart Fest'ten Kıbrıs Genç Tv'ye ödül...Meliz Birinci'ye yılın TV Ana Haber Spikeri ödülü verildi

İstanbul Üsküdar Üniversitesinde Feminen art fest ödül töreni yapıldı.Törende Kıbrıs Genç TV ana haber spikeri Meliz Birinci’yi de ödül verildi.

Kadınların bir arada daha güçlü olacağına vurgu yapılan festival kapsamında, başarılı işlere imza atan kadınlara yönelik ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninin açılış konuşmasını Art Shop sahibi Vedat Akdamar, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nazife Güngör ve Organize ekibinden Özlem Barlok gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi.

Ünlü sanatçı Lale Belkıs da ödül alanlar arasında idi büyük alkış aldı... Belkıs sanata İlk adımlarını mankenlik yaparak attığını anlattı.

Yıllardır Kıbrıs Genç TV Ana Haber’in başarılı spikeri olan Meliz Birinci En iyi haber spikeri dalında ödül aldı.

Birinci konuşmasında, KKTC’nin sesini dünyaya duyuran Kıbrıs genç tv adına aldığını söyledi.

Kıbrıslı Türk Ferdiye Yurdakul ‘da ödül alanlar arasındaydı. Yurdakul’a ödülünü Birinci Medya kurumu kurucu başkanı Ertan Birinci Takdim etti.

Ertan Birinci ödülü verirken yaptığı konuşmasında, yavru vatandan anavatana selamlarını getirdiklerini ifade ederken Türkiye Cumhuriyeti’nin de 100. Yılını kutlamayı unutmadı.

Yurdakul ise, art kelimesini herkese sindirtebilmek adına gerçekleştirilen bu organizasyon ile gurur duyduğunu dile getirdi.

İtalya İran Hindistan Dahil Kktc ve Türkiye’den 14 önemli isim bu ödüle layik görüldü.

KKTC'nden de yazar dalında Ferdiye Yurdakul Resim dalında ise İpek Denizli’ye ödül verildi. KKTC’li şair Feyzan Korur’un ise yeni kitabı Art Shop tarafından yayınlandı ve Korur’a törende plaket takdim edildi.

Feyzan korur, feminenart fest de yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023, 19:16