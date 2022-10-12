Fenerbahçe’nin güneydeki maçına KKTC kimliğiyle gidilebilecek

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yarın akşam Güney Kıbrıs'ta AEK Larnaka takımıyla yapacağı karşılaşmayı, bilet alan Kıbrıslı Türk olduğunu kanıtlayan taraftarlar izleyebilecek.

Kıbrıs’taki BM Misyon Şefliği, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği mesajla, Fenerbahçe futbol takımının yarın akşam Güney Kıbrıs’ta AEK Larnaka takımıyla yapacağı karşılaşmayı Kıbrıslı Türklerin de izleyebileceğini bildirdi.

BM Misyon Şefliği, Kıbrıslı Türk olduğunu kanıtlayabilen ve geçerli maç bileti olan herkes geçiş noktasından geçmesine ve otobüslere binmesine izin verileceği konusunda güvence aldığını iletti.

BM Misyon Şefliği, Güney Kıbrıs’a daha önce geçiş yapmış olanların sistemde yer aldıklarından bir sorunun olmaması gerektiğini ifade etti.

BM Misyon Şefliği Güney Kıbrıs’a ilk defa geçecek KKTC’li taraftarlara izin verilebilmesi için yanlarına KKTC doğum belgesi getirmeleri halinde izin verileceğini bildirdi.

BM görevlilerinin geçiş noktasında ve stadyumda hazır olacağı da kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü de, BRT’de 17. Saat programına telefonla bağlanarak açıklamada bulundu.

Kemal Köprülü sorunun, yaptıkları girişimlerle çözümlendiğini, Fenerbahçe’nin bu akşam Larnaka’ya varacağını, yarın akşam da Larnaka’da maçın oynanacağını belirtti.

KKTC’deki taraftarların güneye geçmeleri konusunda bazı zorluklar yaratılmaya çalışıldığını ancak bakanlığın BM nezdindeki girişimleri sonucu bu sorunun çözüldüğünü ifade eden Köprülü, “Maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar kapıda KKTC kimliklerini ve ilk gez Güney’e geçecek olanların da doğum belgelerini ibraz ederek geçebilecekler ve maça gidebilecekler” dedi.

Köprülü, üç günden beri bu konuyla ilgili yoğun girişimler bulunduklarını ve konunun bugün itibarıyla çözüldüğünü söyledi.

Köprülü, “Hiçbir sorun yaşamadan bilet alan Fenerbahçe taraftarları KKTC kimlikleri ve doğrum belgeleri ile güneye geçebilecekler ve maça gidebilecekler” açıklaması yaptı ve Fenerbahçe’ye başarı diledi.

Köprülü, maça gitmek isteyenler için fankart zorunluluğunun da olmadığını sözlerine ekledi.

Fenerbahçe ile AEK Larnaka karşılaşması, Avrupa Ligi 2. Grup maçında Larnaka AEK Arena’da yarın akşam saat 19.45’te başlayacak.