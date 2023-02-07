Feyzioğlu: “1550 civarında vatandaşımız Anavatan’a intikal edecek”

Feyzioğlu: “1550 civarında vatandaşımız Anavatan’a intikal edecek”
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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye’deki ailelerin yanına gitmek isteyen vatandaşları için eldeki tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek,”Denizin kabarık durumuna rağmen bugün toplam 6 gemi kalkmış olacak” dedi.

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Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Türkiye’deki ailelerin yanına gitmek isteyen kıymetli vatandaşlarımız.

Eldeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Denizin kabarık durumuna rağmen bugün toplam 6 gemi kalkmış olacak. Gemilerin tamamının dolduğu bilgisini edindik. 1550 civarında vatandaşımız Anavatan’a intikal edecek. Türkiye’deki uçaklar afet bölgesine yardım taşıyor. Devletimiz tüm gücüyle korkunç boyutlardaki bu afet karşısında seferber olmuş durumda.”

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