Feyzioğlu, Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Feyzioğlu, Çavuşoğlu'nu ziyaret etti
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Çavuşoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Metin Feyzioğlu’na hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

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Feyzioğlu’nun KKTC’yi yakından bildiğini ve büyükelçi olarak görev yapacağı sürede KKTC’ye katkı koyacağını belirten Çavuşoğlu, ziyarete Türkiye ile KKTC arasında eğitimde alanında yürütülen proje ve çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise konuşmasında, KKTC’de görev yapacak olmaktan dolayı onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her daim Kıbrıs Türk halkının destekçisi ve haklı davasının savunucusu olduğunu dile getiren Feyzioğlu, görevde bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Türkü’nün yararına olacak projelerde yer almaya ve destek vermeye devam edeceğine dikkat çekti.

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