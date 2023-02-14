Feyzioğlu: “KKTC deprem nedeniyle en büyük yardımı yapan ülkedir. Tek millet olduğumuzu güçlü bir şekilde hissettik”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, depremden etkilenenler için KKTC’den Türkiye’ye 82 tır yardım gönderildiğini, 13 milyon TL’lik nakdi yardımın AFAD hesaplarına aktarıldığını belirterek, “Deprem nedeniyle Türkiye’ye en büyük yardımı yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Tek millet olduğumuzu güçlü şekilde hissettik. Yüreği birlikte atan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nu ziyaret ederek, toplanan yardımlar konusunda yetkililerden bilgi alan Feyzioğlu, ilk günden bu yana depremzedelere yardım için organize olan Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.

Feyzioğlu, Türkiye’ye 82 tır yardım gönderildiğini, bunun bin 600 ton yardım malzemesine denk geldiğini, yardımların gönderilmeye devam ettiğini ifade ederek, insanların evlerindeki sobaları dahi paketleyip tırlara verdiğini söyledi.

-"Kıbrıs Türk halkına minnettarım"

Depremzedelere gönderilen yardımlar arasında soğuk iklim çadırı, ısıtıcı, battaniye, jeneratör, kuru gıda, su, süt, narenciye ve hellim de olduğunu belirten Feyzioğlu, “Kıbrıs Türk halkına minnettarım. Millet olmak mutlulukta, kıvançta birlik olmak kadar acıda ve kederde de birlik olmaktır. Biz bunu yaşadık. Türkiye’ye, dünyada en büyük yardımı yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” dedi.

- "13 milyon TL AFAD hesaplarına aktarıldı"

Yüzlerce kişinin, dernek, kurumun ve firmanın Türkiye’deki depremzedelere nakdi yardım yaptığını söyleyen Metin Feyzioğlu, şu ana kadar 13 milyon TL’nin AFAD hesaplarına aktarıldığını belirterek, bunun nüfusa göre ciddi bir yardım olduğunu vurguladı.

Metin Feyzioğlu, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan 40 kişilik ekibin 8 donanımlı araçla deprem bölgesine gittiğini de belirterek, bu ekibin sadece Adıyaman’daki İsias Hotel enkazına değil, birçok enkaza koştuğunu kaydetti.

-"Buradan giden ekiplerimiz çok sayıda insanı enkazdan canlı çıkarmayı başardı...Tesellimiz bu"

Feyzioğlu,100’ün üzerindeki arama-kurtarma gönüllüsünün 50 civarında sağlıkçının bir kısmının Türkiye’deki arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 4 arama-kurtarma taburunun 7 Şubat gecesi Türkiye’ye intikal ettiğini; ekibin Gaziantep’te, köylerde, kasabalarda, Maraş’ta, Adıyaman’da ciddi görevler üstlendiğini ifade etti.

Metin Feyzioğlu, “Gerek taburlarımız, gerek Sivil Savunma ekibi, gerekse gönüllüler çok sayıda insanı enkazdan canlı çıkarmayı başardı. Bu bizim için en büyük teselli” dedi.

İş makinesi ihtiyacının hat safhada olduğu dönemde KKTC’den gemilerle vinçlerin, kaynak makinelerinin, iş makinelerinin Türkiye’ye gönderildiğini belirten Feyzioğlu, “Herkese tek yürek olduğu için teşekkür ediyorum. Tek millet olduğumuzu çok güçlü şekilde hissettik. Bunun altını sürekli çizmeliyiz. Ortaklığımızın ne kadar değerli olduğunu görmeliyiz. Bu acıyı birlikte hissettik. Yüreği birlikte atan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakanlığın önderliğinde çok ciddi bir girişim daha yapıldığını, bu konuda protokol da imzalandığını; 40’dan fazla örgütün yer aldığı Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu aracılığıyla depremzedelere bin konteynerden oluşan kent yapılacağını, bunun çok değerli olduğunu belirten Metin Feyzioğlu, buraya Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü ismi verileceğini kaydetti.

Depremin herkesin canını yaktığını, Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımının, öğretmenlerinin ve velililerin kaybedilmesinin çok büyük bir acı olduğunu kaydeden Feyzioğlu, Adıyaman’daki enkaz çalışmaları devam ederken tek yürek olan Kıbrıs Türk halkının Türkiye’ye nasıl yardım yapılabileceğinin yolunu aradığını söyledi.

Feyzioğlu, "İki devlet, tek milletiz. Bunu burada hissettik" dedi.

-Atatürk Spor Salonu’ndan deprem bölgesine gönderilen tır sayısı bugün itibarıyla 30’u geçecek

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremin meydana geldiği 6 Şubat pazartesi günden bu yana Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda depremzedeler için yardım toplanarak, tırlarla Girne ve Gazimağusa limanlarından Türkiye’ye gönderiliyor.

60-70 gönüllü genç, vatandaşlardan, belediyelerden, sivil toplum örgütleri ile kurum ve kuruluşlardan gelen yardımların paketlenip tırlara yüklenmesine yardım ediyor.

Ülke genelinden 82 tır Türkiye’ye gönderilirken, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndan deprem bölgesine gönderilen tır sayısı bugün itibarıyla 30’u geçecek.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023, 15:24