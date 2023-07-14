Feyzioğlu: "KKTC devletinin kendi ayakları üzerinde duran üreten bir ekonomiye sahip olmasını sağlama gayretindeyiz"

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC’nin turizm kapasitesini henüz tam olarak kullanmadığını belirterek, bunun sağlanmasıyla bambaşka bir ekonomik yapı ve refah seviyesine ulaşılacağını söyledi.

Turizmin gelişmesinin ulaşımın gelişmesine bağlı olduğuna işaret eden Feyzioğlu, bu çerçevede Gazimağusa Limanı’nın özelleştirme yoluyla geliştirileceğini ve yine Gazimağusa’ya yeni bir limanın inşa edileceğini kaydetti.

Büyükelçi Feyzioğlu, 20 Temmuz’da hizmete açılacak olan Ercan Havalimanı’nın da yıllık 4 milyon yolcu kapasitesi ile turizm ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu BRT’de katıldığı ManşetArtı programında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin diğer ülkelerdeki büyükelçiliklerde farklı olduğuna işaret eden Büyükelçi Feyzioğlu, dış politika misyonunun yanı sıra Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği görevinin de olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, “Milli dava ekseninde birlikte hareket eden iki kanadımız var. Birisi dış politika. Diplomatlarımız son derece yetkin ve Türkiye’nin yetiştirdiği seçkin isimler. Bir de kalkınma ve ekonomik işbirliği kanadımız var. Bu ofisimiz eliyle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin altyapısını tahkim ediyoruz, güçlendiriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kendi ayakları üzerinde duran üreten bir ekonomiye sahip olmasını sağlama gayretindeyiz” dedi.

Bunun mutlaka başarılacağının altını çizen Feyzioğlu, tüm alt yapı yatırımlarının bu çerçevede sürdüğünü söyledi.

TC Büyükelçi Feyzioğlu, Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mali katkı sağladığı bir belediyeye, sürekli olarak “borcunu öde” diye sıkıştırdığına işaret ederek, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz bir gün bile olsa Türkiye’den ‘ödeyiniz’ diye bir şey duydular mı..? Duyamazlar. Çünkü bu bir kardeşlik hukukudur” diye konuştu.

Türkiye’nin büyük ölçekli yatırımlarını geri planda tutarak Avrupa Birliği küçük ölçekli yatırımlarını öne çıkarmaya çalışanlar olduğuna dikkat çeken Feyzioğlu, 2015-2022 yılları arasında Türkiye’nin KKTC’ye 711 milyon Euro’luk destek sağladığını, AB’nin ise geri ödeme şartıyla aynı dönemde sadece 217 milyon Euro sağladığını söyledi.

Türkiye’nin 1974’te bu yana Kıbrıs Türk Halkı’na toplam 9 milyar Dolar destek sağladığını ifade eden Büyükelçi Feyzioğlu, “bunlar asla bir karşılık bekleyerek yapılan işler değildir. Bugüne kadar ne yapılmışsa hepsini birlikte yaptık. Türkiye tek başına yapmadı. Üzerinde gittiğimiz yolları da, barajı da, asrın projesi olan su projesini, her şeyi birlikte yaptık” dedi.

Feyzioğlu, tarımsal sulama projesinin devam ettiğini anımsatarak, projenin tamamlanmasıyla üç yıl sonra Mesarya ovasının bugünkü kurak halinin hatırlanmayacağını vurguladı.

Sulu tarımla birlikte artık bambaşka bir ekonomiye geçileceğinin ve bambaşka bir refah seviyesine ulaşılacağının altını çizen Feyzioğlu, KKTC’nin turizm kapasitesini de tam olarak kullanmaya başlamasıyla üreticinin ürününü gerçek değerinden satabileceğini anlattı.

Büyükelçi Feyzioğlu, Gazimağusa Limanı’nın artık yolcu ve yük taşımacılığı açısından hizmet veremez bir duruma geldiğine işaret ederek, özelleştirme modeli ile Gazimağusa Limanı’nın yenileneceğini kaydetti.

Türkü’nün artık büyük değil, çok büyük düşünmesi lazım” diye Feyzioğlu, Gazimağusa Limanı’nın çağdaş bir modelle, kamu kaynakları harcanmadan ve şeffaf bir şekilde “yap-işlet-devret” modeli ile özelleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu, bunun çalışmasının başladığını ifade ederek, hem Türkiye hem de KKTC kanadında bu yönde siyasi kararın verildiğini kaydetti.

Mevcudun yanı sıra Gazimağusa’ya yeni bir limanın yapılmasının da planları arasında olduğunu açıklayan Feyzioğlu, yeni limanın tam yerinin uzmanların görüşü doğrultusunda belirleneceğini belirtti. Büyükelçi Feyzioğlu, “KKTC’ye bir Mağusa Limanı daha kazandıracağız” dedi.

Siyasette istikrarı önemine de değinen Feyzioğlu, KKTC’de siyasi istikrarın faydalarının görülmekte olduğunu söyledi.

Büyükelçi Feyzioğlu, yeni Ercan Havalimanı’nın adanın en büyük hava limanı olacağını anımstarak, bir tek bu yönüyle bile herkese büyük bir mutluluk ve gurur vermesi gerektiğini ifade etti.

Ercan’la ilgili olumsuzlukların öne çıkarılmasını kimseye fayda sağlamayacağına vurgu yapan Feyzioğlu, “basit bir konutta bile içerisine girmeden her eksikliğin düzelmesi mümkün değildir. Bu bir süreçtir” dedi.

Mevcut turistik tesislere konaklayacak insanların taşınmasında Ercan’ın sağlayacağı katkıya işaret eden Feyzioğlu, deniz limanlarıyla birlikte Ercan’ın da bu yönde büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Feyzioğlu, Ercan havalimanının o günün koşullarında yıllık 400 bin yolcuya hizmet vermek üzere tasarlandığını anımsatarak, zaman içerisinde kapasitesi 800 bine yükseltilen havalimanının ihtiyaç nedeniyle 4 milyon yolcuya hizmet vermekte olduğunu kaydetti.

Ancak bu durumun yolcular açısından bir eziyete dönüştüğüne işaret eden Feyzioğlu, kapasitesini çoktan aşmış bir havalimanının söz konusu olduğunu söyledi.

Büyükelçi Feyzioğlu, “peki siz adaya yolcu getirecek limanları yapmazsanız, kapsitenizi artırmazsanız, yolcu kapasitenizi artırmazsanız niye otel yapılsın..?” diye sordu.

Doğrudan hane halkı gelirine yansıyacak bir yatırımdan bahsettiğinin altını çizen Feyzioğlu, “yeni havalanı hayatımda ben uçağa binmem diyen vatandaşımızın, kardeşimizin hayat standartını, refahını artıracaktır” dedi.

Yeni Ercan havalimanı ile KKTC’nin yıllık hava ulaşım kapasitesinin 10 milyona çıkacağını ifade eden Feyzioğlu, bunun 15 milyona çıkarılmasının da mümkün olduğunu söyledi.

Büyükelçi Feyzioğlu, “bunlar devlet olmanın gereğidir. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın da dediği gibi, devletimize sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.