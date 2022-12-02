Feyzioğlu, KTTO Yönetim kurulu ve Üyeleri ile toplantı yaptı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu başkanlığında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yetkililerinin de katıldığı, bir toplantı düzenlendi.

Büyükelçilik’te gerçekleşen toplantıda “TC ile KKTC arasındaki ticaret ve iş ilişkilerini geliştirmeye ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması”, “Ticaret Sektöründeki İşletmelere yönelik finansman desteği sağlanması”, “Uluslararası Akredite Gıda Laboratuvarının kurulması veya mevcut Devlet Laboratuvarının rehabilitasyon ve yenilenmesi”, “Kamu ve Özel İşbirliği modeliyle yap işlet devret sisteminde özelleştirmelerin yapılması”, “Muhtelif enerji kaynakları değerlendirilerek enerji kapasitelerinin artırılması, arz güvenliği ve enerji sepetinin genişletilmesi”, “KKTC’de yerleşik işadamlarının ucuz krediye ulaşımının kolaylaştırılması”, “Tarıma dayalı sanayinin oluşturulup geliştirilmesi”, “KKTC’de de TSE gibi standardizasyon konularında üretici kesimlere eğitim verilmesi” konuları ele alındı.