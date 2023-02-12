Feyzioğlu: “Otelle ilgili Adıyaman Başsavcılığınca ceza soruşturması açılmıştır”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın otelle ilgili ceza soruşturması açtığını, enkazdan numuneler alındığını ve adli sürecin başlatıldığını açıkladı.
Feyzioğlu, konuyla ilgili açıklamasında, şunları kaydetti:
Devam eden arama kurtarma çalışmalarına da değinen Feyzioğlu, “Yıkılan ve canlarımıza mezar olan tüm yapılarla ilgili bir yandan arama kurtarma ekiplerimiz fedakarca çalışmaya devam etmekte diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti adli makamları mesai gün ve saatiyle sınırlı olmadan soruşturma işlemlerini yürütmektedir” dedi.
Feyzioğlu, açıklamasının sonunda, yitirilen canlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, tarifsiz bir kederi yaşayan ailelere, sevenlere sabır diledi.