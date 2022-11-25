Feyzioğlu Pazartesi güven mektubunu sunuyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sunacak.

BRT’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 28 Kasım Pazartesi günü Feyzioğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edecek.

İstanbul’da 1969’da doğan Feyzioğlu, 1990’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku dalında Yüksek Lisansını tamamlayan Feyzioğlu, 1995’de doktor, 2000’de Doçent, 2005’te Profesör unvanı kazandı. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olan Feyzioğlu, 2010’da Ankara Barosu Başkanlığına, 2013’te ise Türkiye Barolar Birliği başkanlığına seçildi.

Metin Feyzioğlu, 6 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ali Murat Başçeri’nin yerine Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.

Kasım 2018'den bu yana Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan Ali Murat Başçeri, 23 Kasım Çarşamba günü adadan ayrılmıştı.