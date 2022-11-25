Feyzioğlu Pazartesi güven mektubunu sunuyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sunacak.
BRT’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 28 Kasım Pazartesi günü Feyzioğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edecek.
Metin Feyzioğlu, 6 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ali Murat Başçeri’nin yerine Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.
Kasım 2018'den bu yana Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan Ali Murat Başçeri, 23 Kasım Çarşamba günü adadan ayrılmıştı.