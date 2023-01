Feyzioğlu: "Türkiye'de herkes bu kutsal toprakları kardeş vatanı bilir ve o hisle yaklaşır"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yeni yıl dolayısıyla BRT’ye röportaj verdi.

Göreve gelmesinin ardından KKTC'de geçirdiği süre boyunca ülke ile ilgili gözlemlerinin sorulması üzerine Feyzioğlu, KKTC'ye aşık bir insan olduğunu ve Kıbrıslı Türklere sevdasının sonsuz olduğunu belirterek buraya geldikten sonra bu sevdasının derinleştiğini ifade etti

"Bu toprakları kutsal bir vatan toprağı olarak görüyorum" diyen Feyzioğlu KKTC’yi her zaman ikinci vatanı olarak nitelendirdiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin her zaman içten olduğunu, bunun da çok değerli olduğunu kaydeden Feyzioğlu, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu vurguladı.

Feyzioğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Özetle KKTC'nin her zaman yanındayız. Her zaman öyleydik her zaman da öyle olacağız. Türkiye'nin bu yaklaşımı, tüm destekleri bir tek unsura dayanır, kardeşlik hukuku, AB'si, o su bu su hep bir karşılıkla destek verir ve bu verdiği destek de Türkiye'nin verdiği desteğin yanında devede kulak bile değildir. Türkiye'nin verdiği destek karşılıksız destektir. Kardeşlik hukukuna dayalı bir destektir çünkü Türkiye'de herkes bu kutsal toprakları kardeş vatanı bilir ve o hisle yaklaşır."

Dünyanın her yerde marjinal cümleler edenlerin olabildiğini ifade eden Feyzioğlu, bu marjinal cümlelere kulak asmamak gerektiğini söyledi ve hem KKTC'de hem Türkiye'de ezici çoğunluğun kardeşlik hukukunun ne olduğu iyi bildiğini ve ona göre davrandığını belirtti.

Türkiye'nin verdiği desteğin bir parçası olarak göreve atanmış olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Feyzioğlu, üzerine düşeni de fazlasıyla yapma gayreti içerisinde olduğunu söyledi.