Feyzioğlu, Türkiye Turizm Bakan Yardımcısı Çam ve TİKA Başkanı Kayalar ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinde yer alan görüşmede konuşan Feyzioğlu, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile TİKA’nın gurur kaynakları olduğunu belirterek, çalışmalarından övgüyle bahsetti ve hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

TİKA ile KKTC’de çok büyük projelere imza attıklarını ifade eden Feyzioğlu, “Kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, kadınlarımızın, küçük esnafımızın, balıkçılarımızın doğrudan hayatlarına dokunuyoruz, her zaman da yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Çam da konuşmasında, Feyzioğlu’na yeni görevinde başarılar diledi ve “Hayırlı olsun” dedi. TİKA’nın çalışmalarını yerinde gördüğünü kaydeden Çam, adayı baştan sona gezerek, vatandaşlarla görüştüğünü ve ihtiyaçlarıyla neler yapılabileceğini konuştuklarını belirtti. Çam, “Verimli yoğun güzel bir çalışma yaptık, ileriki günlerde projelere ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Serdar Çam, Türk dünyasının Akdeniz’deki 500 yıllık bekçisi Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini de söyledi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da, en yeni ofisin Lefkoşa ofisleri olduğunu ve burada Kıbrıs Türk halkının direk hayatına dokunan projeler ürettiklerini belirtti.

Kayalar, büyükelçilik, KKTC makamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde projeleri hayat geçirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.