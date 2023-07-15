Feyzioğlu’dan Yeni Ercan değerlendirmesi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu yeni Ercan Havalimanı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yeni Ercan Havalimanı’nın adanın en büyük hava limanı olacağını anımstarak, bir tek bu yönüyle bile herkese büyük bir mutluluk ve gurur vermesi gerektiğini ifade etti.

Ercan’la ilgili olumsuzlukların öne çıkarılmasını kimseye fayda sağlamayacağına vurgu yapan Feyzioğlu, “basit bir konutta bile içerisine girmeden her eksikliğin düzelmesi mümkün değildir. Bu bir süreçtir” dedi.Feyzioğlu, Ercan havalimanının o günün koşullarında yıllık 400 bin yolcuya hizmet vermek üzere tasarlandığını anımsatarak, zaman içerisinde kapasitesi 800 bine yükseltilen havalimanının ihtiyaç nedeniyle 4 milyon yolcuya hizmet vermekte olduğunu kaydetti.

Ancak bu durumun yolcular açısından bir eziyete dönüştüğüne işaret eden Feyzioğlu, kapasitesini çoktan aşmış bir havalimanının söz konusu olduğunu söyledi.



Büyükelçi Feyzioğlu, “peki siz adaya yolcu getirecek limanları yapmazsanız, kapsitenizi artırmazsanız, yolcu kapasitenizi artırmazsanız niye otel yapılsın..?” diye sordu.Doğrudan hane halkı gelirine yansıyacak bir yatırımdan bahsettiğinin altını çizen Feyzioğlu, “yeni havalanı hayatımda ben uçağa binmem diyen vatandaşımızın, kardeşimizin hayat standartını, refahını artıracaktır” dedi.Yeni Ercan havalimanı ile KKTC’nin yıllık hava ulaşım kapasitesinin 10 milyona çıkacağını ifade eden Feyzioğlu, bunun 15 milyona çıkarılmasının da mümkün olduğunu söyledi.Büyükelçi Feyzioğlu, “bunlar devlet olmanın gereğidir. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın da dediği gibi, devletimize sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.