Fiber kablonun güzergahı değişiyor...İnternette aksama uyarısı

Lefkoşa-Girne arasındaki fiber kablonun güzergahının değiştirilmesi çalışmaları nedeniyle yarın hizmetlerin aksayabileceği bildirildi.

09.00-13.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalardan dolayı kesinti olmayacağı ancak kısa süreli düşüşler veya kesintiler yaşanabileceği açıklandı.



Telekomünikasyon Dairesi’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:“Pazar günü sabah 09:00-13:00 saatleri arasında Lefkoşa-Girne istikametinde çalışan ve Girne üzerinden ses ve internet trafiğini yurt dışına taşıyan fiber kabloda çalışma yapılacaktır. Çalışma esnasında ses ve internet trafiği alternatif yön üzerinden yurt dışına yönlendirileceğinden dolayı kesinti olmayacaktır. Fakat beklenmedik bir durumdan dolayı oluşabilecek hizmet kalitelerindeki kısa süreli düşüşlere veya kesintilere karşı abonelerimizin hazırlıklı olmasını tavsiye ediyoruz. Yol çalışmalarından dolayı fiber kablo güzergahının değiştirilmesi amacı ile yapılacak bu çalışmalar nedeniyle aksayacak hizmetler için abonelerimizden anlayış bekleriz.”