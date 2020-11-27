Fidan köklendirme kapasitesi arttırıldı

Tarımsal Araştırma Enstitü’nün (TAE) Türkmenköy ve Güzelyurt istasyonlarındaki köklendirme sistemlerinin fidan yetiştirme kapasitesi, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) desteklediği proje ile 70 binden 300 bine çıkartıldı.

Enstitü bünyesindeki istasyonlarda bulunan köklendirme tepsilerine, nem ve ısıyı ölçüp ona göre sulama veya ısı veren elektronik tertibatlar yerleştirilmesiyle, zeytin ve yaprağını döken ağaç çelikleri köklendirilme kapasitesi üç katına yükseltildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş Güzelyurt’taki Tarımsal Araştırma Enstitü’nün istasyonunda incelemelerde bulundu.

BAKAN OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, konuşmasında, 2020’de tarımsal faaliyetlere yönelik pek çok projenin TİKA sayesinde çok kısa sürede hayat bulduğunu, köklendirme seraları ile ilgili projenin de ülkedeki fidan ihtiyacının karşılanması açısından çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Tarımsal Araştırma Enstitü’nün 70 bin olan yıllık fidan yetiştirme kapasitesinin 300 bine çıktığına dikkat çeken Oğuz, “Amacımız, Güzelyurt bölgesindeki narenciye tür değişikliğine giden üreticilere ve genel olarak üreticilerin fidan taleplerine uygun fiyata fidan sunmaktır” dedi.

Tarımsal Araştırma Enstitü’nün tarımsal planlama adına çok önemli faaliyetler yürüttüğünü kaydeden Oğuz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TİKA’ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

BAŞÇERİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, TC olarak Tarım ve Orman Bakanlığının pek çok projesine katkıda bulunduklarını, bunların başında da Tarımsal Araştırma Enstitü’nün projelerinin geldiğini kaydetti.

Başçeri, köklendirme seralarına yapılan teknolojik yatırım sayesinde köklendirme çalışmalarının çok daha kısa sürede yapılabildiğini, bunun da kapasiteyi artırdığını söyledi.

Başçeri, “Tarımsal Araştırma Enstitü’nün 300 bin fidan köklendirme kapasitesine erişmesi çok kıymetli. Köklendirme çalışmalarının çeşitli ürünlerle yapılmasına yönelik, imkanlarımız ölçüsünde katkı vermeye hazırız” dedi.

KARACA

Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Cem Karaca ise, “Ülkemizde Türkiye’den gelen kaliteli içme ve tarım suyu sayesinde son yıllarda önemli bir zeytin ve yaprağını döken fidanlarda talep artışı yaşanmış ve mevcut koşullar ile bu talebi karşılamak mümkün olmamıştır” dedi.

Tarımsal Araştırma Enstitü’nün Güzelyurt ve Türkmenköy’deki istasyonlarında köklendirme sistemlerinin ısı ve nemi otomatik ölçüp otomatik olarak dengeleyen sistemle yenilendiğini kaydeden Karaca, “Böylelikle mevcut üretim süresi 3 kat kısalarak yılda en az 3 kez çelikten anaç ve fidan üretim şansını yakaladık. Yıllık çelik fidan üretim kapasitemizi 70 binden 300 bin çeliğe çıkardık” diye konuştu.

Karaca, 2021 yılı için zeytin fidanı çeşitleri; şeftali, nektarin ve badem anacı; erik ve kaysı anacı;

asma çeşitleri, incir çeşitleri, dut çeşitleri, lavanta, kekik, süs bitkileri, kiraz anacı, nar çeşitleri

ve guava yetiştirmeyi amaçladıklarını da söyledi.