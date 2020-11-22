Fikri Ataoğlu'ndan mesaj

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ağaoğlu, kalbi vatan sevgisi ile dolu, ülkesi için bir çok birimde görev almış, aldığı görevleri layıkıyla yerine getirmiş olan eski Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Başkanı Vural Türkmen’in hizmetlerinin, daima yad edileceğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin zor yıllarında gerek TMT gerekse mücahit saflarında aldığı görevleri büyük bir liyakatle ifa etmiş Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahramanlarından Vural Türkmen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını” belirtti.

Ataoğlu, başta ailesi olmak üzere Türkmen’in dava arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.