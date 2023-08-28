Fikri Ataoğlu: Taşkent Doğa Parkı, doğa, çevre ve yaban hayatı yararına önemli bir misyon üstlendi

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Taşkent Doğa Parkı ile ilgili yaptığı açıklamada, Taşkent Doğa Parkı’nın, doğa, çevre ve yaban hayatı yararına önemli bir misyon üstlendiğini ifade ederek, “KKTC’ye böylesine değer katan bir kuruluşa resmi kurumlar olarak elimizden gelen desteği vermek sorumluluğumuzdur” dedi.

Başbakan Yarcımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Taşkent Doğa Parkı ile Dikmen Belediyesi arasında yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı.

Ataoğlu yaptığı açıklamada Taşkent Piknik Alanı’nın kendi Bakanlığı döneminde 2016 yılında Taşkent Doğa Parkı’na kiralandığını, o güne kadar burasının ilgisiz ve atıl durumda olduğunu söyledi. Ataoğlu, Doğa Park’ın meşakkatli uğraşları ve ciddi bir yatırımla yeniden yaratılarak ve geliştirilerek dünya standartlarında ve ülkemiz için o güne kadar var olmayan örnek bir piknik alanı oluşturulduğunu ve 2017 yılında halkın hizmetine açıldığını ve ciddi bir ihtiyacı karşıladığını belirtti.

Doğa Park’ın kamu yararına çalışan, kar amacı gütmeyen bir hayır kurumu olduğunu hatırlatan Ataoğlu, Doğa Park ile Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı daireler arasında doğa, çevre ve yaban hayatı yararına adanın her yerinde birçok iş birliği gerçekleştirildiğini, bunların hepsinde de çok başarılı ve örnek sonuçlar alındığını belirtti. Son olarak geçtiğimiz günlerde Doğa Park ile Çevre Koruma Dairesi’ne karpaz eşekleri ile ilgili yeni bir protokol imzalandığını ve bu konuda da bilimsel temelli çalışmalara başlandığını aktardı.

Taşkent Doğa Parkı’nın oluşturduğu ve süreç içerisinde sürekli olarak geliştirdiği Taşkent Piknik Alanı’nda bugüne kadar yüz binlerce vatandaşın ve öğrencinin faydalandığını ve temiz ve ferah bir ortamda doğa ile iç içe güzel vakit geçirdiğini dile getiren Ataoğlu, Piknik Alanı içerisinde restoran olarak yapılan binanın Koronavirüs ve bürokratik engeller dolayısıyla izinlerinin tamamlanamadığının bilgisinde olduğunu, fakat bunun tüm taraflar arasında çözülmesi gereken ve çözülebilecek teknik bir sıkıntı olduğunu belirtti. Restoran olarak inşa edilen binayı yerinde görüp incelediğini belirten Ataoğlu, doğa ile uyum içerisinde her detay düşünülerek tasarlanmış ve inşa edilmiş bu yapının KKTC’de eşi bulunmadığını ve her yönü ile örnek olduğunu, teknik sorun aşıldığı zaman ülkemizde gururla övünebileceğimiz bir yerin yine Doğa Park tarafından yaratıldığını gözlemlediğini aktardı.

“DOĞA PARK’A ELİMİZDEN GELEN KATKIYI SAĞLAMAK SORUMLULUĞUMUZDUR”

Doğa Park’ın bugüne kadar hiçbir karşılık beklemeden bu ülke için elini taşın altına koyarak her zaman iş birliğine hazır, çözüm odaklı faaliyetler gösterdiğini ve büyük başarılar elde ettiğini dile getiren Ataoğlu, “KKTC’ye böylesine değer katan bir kuruluşa resmi kurumlar olarak elimizden gelen desteği vermek sorumluluğumuzdur” dedi.

Tüm tarafları yıkıcı değil yapıcı bir şekilde çalışmaya çağıran Ataoğlu, kendisinin de mevcut sıkıntıların Doğa Park’ın başarılı çalışmalarını daha fazla sekteye uğratmayacak şekilde çözülmesi için Bakanlıklarına bağlı Şehir Planlama Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi ile görüştüğünü dile getirdi.