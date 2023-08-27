Fikri Ataoğlu’ndan Michael Rubin’in Yunan Kathimerini gazetesindeki makalesine tepki

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Michael Rubin’in Yunan Kathimerini gazetesindeki makalesine tepki gösterdi.

DP basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazeteci Michael Rubin Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini Gazetesinde yazdığı makalesinde, Avrupa’ya, KKTC’ye sefer yapan THY ile Pegasus Hava Yolları’nın KKTC seferlerinin durdurulması çağırısında bulunarak, Türk düşmanı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Rubin, ‘Ya Avrupa’ya uçarsınız ya da Kıbrıs’ın işgalini desteklersiniz ama ikisini birden yapamazsınız’ ifadelerine yer verdiği yazısı ile Türk düşmanlığını körüklemekle kalmayıp, insanlık dışı, köhnemiş zihniyetlerin bir örneğini teşkil etmektedir. Böylesi düşmanlık duygularını körükleyen zihniyetler, mesleklerini bir silah olarak kullanarak, kendi ideolojik düşüncelerini empoze etmeye çalışmaları ne meslek etiğine ne de insanlıkla bağdaşır bir yanı yoktur.”

-THY ile Pegasus’un KKTC’ye seferlerinin hedef alınması…

Ataoğlu, “KKTC’ye yıllardan beridir uygulanan insanlık dışı izolasyonlara karşısında sadece seyirci kalanlar, verdikleri sözleri tutmak yerine böylesi zihniyetlerin ekmeğine yağ sürercesine yanlı ve yanlış politikalarına devam edenler karşısında, dünyanın en güçlü ve itibarlı havayolları şirketi Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus hava yollarının KKTC’ye seferlerinin de hedef alınması, ırkçı ve bağnaz zihniyetin en bariz göstergesidir” dedi.

“THY ile Pegasus Hava Yolları, KKTC insanının, insan olmaktan kaynaklanan ve Avrupa İnsan Hakları beyannamesinde de yer alan ulaşım hakkını büyük bir özveri ve gayretle yerine getiren önemli havayolu şirketleri olduğu da bir gerçektir” diyen Ataoğlu, bunu göz ardı ederek, ortaya konan bu hizmeti ve ilgili hava yolu şirketlerini karalamaya yönelik çalışmaları bir "kara propaganda” örneği olarak nitelendirdi.

Ataoğlu, “Çağrı yaptığı Avrupa devletlerinin, bu ve buna benzer zihniyetlerin meslek ve insanlık etiğine sığmaz tavırları karşısında, doğrudan ve insanlıktan yana tavır alarak, düşmanlık içeren söylemlerin ve düşüncelerin son bulmasına yardımcı olması gerektiğinin altını çizerek, gerek yazının yayınlanmasına müsaade eden Kathimerini Gazetesi’ni gerekse de Türk düşmanlığını körüklemeye çalışan Mikhael Rubin’i kınadığımı kamuoyu ile paylaşıyorum” dedi.