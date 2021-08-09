Fikri Toros, Cumhurbaşkanı Tatar'ı özür dilemeye davet etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, 'Onlar Yunan ve Hristiyan, biz başka ırkız' açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından paylaşam yaparak eleştirdi.

Fikri Toros'un paylaşımı şu şekilde;

"Sayın Tatar,

Kıbrıs, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar’ın ortak vatanıdır.

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak kurucularıdırlar.

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantör ülkeleridirler.

1963 yılından bu yana devam eden siyasi sorun nedeniyle Cumhuriyet’ten dışlanmış olan Kıbrıslı Türkler kendi vatanlarında onur ve haysiyetleriyle yürütmekte oldukları siyasi eşitliğe dayalı varoluş mücadeleleriyle gurur duymaktadırlar.

Kıbrıslı Türkler siyasi eşitliklerinin ve güvenliklerinin bir daha tartışılmayacağı şekilde sorunun çözümlenmesine; vatanlarında kalıcı barış ve gerçek demokrasinin tecelli etmesine; yaptırımların sona ermesine ve uluslararası toplumla bütünleşmeye ihtiyaç duymakta ve tüm bunları istemektedirler.

Kıbrıslı Türklerin bu beklentilerini karşılayabilecek tek gerçekçi kapsamlı çözüm modeli, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli ve iki toplumlu federasyondur. Bunun alternatifi çözümsüzlük ve yaşnmakta olan sonuçlardır. Farklı düşünseniz de bunu kabul etmek zorundasınız.

Kıbrıs sorununa ve kapsamlı çözüm müzakerelerine dair hakimiyeti ile tanınan ve bilinen CTP Milletvekili Sayın Özdil Nami’ye yönelik eleştiriler gerçeklerle bağdaşmayan, uluslararası topluma ve hukuka sırt çeviren, Kıbrıslı Türkleri yalnızlığa ve ıssızlığa mahkum eden siyasetin son örneğidir. Sayın Nami yalnız değildir, arkasında federal çözümün “omurgası” olan Cumhuriyetçi Türk Partisi vardır!

Dünyanın en çok okunan gazetelerinden birisi olan Finacial Times’a Kıbrıslı Türkler adına din, millet ve ırk ayrımı üzerinden açıklama yapmak, Kıbrıslı Türklere yönelik büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır.

Sizi, çağdaş değerlerin öncüleri arasında olan din, dil ve ırk ayrımını asla kabul etmeyen, buna hiçbir zaman izin vermeyecek olan, Kıbrıs’ımızda ve dünyada barış ve kardeşlik ruhunu özümsemiş Kıbrıslı Türkler’den özür dilemeye davet ediyorum!"