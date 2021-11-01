 Filipin vatandaşı kadın Müslüman oldu

 Filipin vatandaşı kadın Müslüman oldu
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Din İşleri Başkanlığı  Filipin vatandaşı Nena Coritico’nun , Sera adını alarak Müslüman olduğunu bildirdi.

 Coritico için Din İşleri Başkanlığında ihtida (dininden dönerek Müslüman olma) töreni yapıldı.

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Açıklamada, Başkanlığa müracaat ederek Müslüman olmak istediği belirtilen aslen Filipinli Nena Coritico’nun, Din İşleri Başkanı  Ahmet Ünsal’ın başkanlığında yapılan ihtida töreninde, kelime-i şahadet getirerek Müslüman olduğu bildirildi.

Sare ismini alan Coritico, “Hiç kimsenin etkisi veya baskısı altında olmaksızın tamamen gönlüne doğan bir istek ile İslam’ı seçtiğini, bu aşamaya gelmeden önce hayatında bazı değişiklikler olduğunu, İslam’a ısındığını ve Müslüman olmak istediğini” belirtti.

Sare Coritico’ya ihtida belgesi ve İngilizce Mealli Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

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